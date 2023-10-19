Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam ediyor. Base jump, wingsuit ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle konserler iptal edildi.

Fethiye'de Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam ediyor.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşüt açarak denize indi. Denize inen pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak karaya çıkarıldı.

Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle festival kapsamında gerçekleşecek konserler iptal edildi.

Festival 22 Ekim'de sona erecek.