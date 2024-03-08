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Fethiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel voleybol şenliği düzenlendi

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Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla voleybol şenliği düzenlendi. Etkinliklerde ev hanımlarından oluşturulan voleybol takımı ile gönüllü katılım sağlayan kadınlar dostluk müsabakası oynadı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla voleybol şenliği düzenlendi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla voleybol şenliği düzenlendi. Etkinlikler "Dağların Sultanları Kadın Efeler" grubunun dans gösterileriyle başladı. Ardından devam etmesi beklenen bisiklet turu ise kötü hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda ev hanımlarından oluşturulan voleybol takımı ile gönüllü katılım sağlayan kadınlar dostluk müsabakası oynadı. Etkinliklerde konuşan Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, kadınların sadece 1 gün değil her gün özel olduklarını belirtti.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit konuşmasında, "Kadınlarımız yılın 365 günü hatta 6 saati de hatırlanacak kadar değerli. Tüm kadınlarımızın mutluluk içinde yaşamasını istiyoruz ama Filistin'de yaşayan kadınlarımız savaş ortamında zor durumlarda kalıyorlar. Her zaman savaşsız, barış içinde bir dünya istiyoruz. Yine bunu yapacak olanlarda kadınlardır. Kadınların yetiştirdiği çocuklar bu dünyayı değiştirecek tek güçtür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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