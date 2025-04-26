Fethiye'de 3. Babadağ Ultra Maratonu Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3. Babadağ Ultra Maratonu başladı. Bölgenin patika yollarında, tarihi rotalarında ve zirve tırmanışlarında kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Fethiye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, renkli görüntüler ve kıyasıya mücadelelerle başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Babadağ Teleferik ve Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinlik, 15 farklı ülkeden yaklaşık 500 sporcuyu ağırlıyor. Sporcular, tarihi Likya Yolu, Kayaköy ve Babadağ Zirvesi gibi eşsiz doğal ve tarihi güzellikler arasında 56 kilometre, 26 kilometre ve 15 kilometrelik parkurlarda yarışıyor. Patika yollar, yokuşlar ve inişlerle dolu zorlu etaplarda mücadele eden sporcular, doğayla iç içe bir maraton deneyimi yaşıyor.

"Sporcu sayısını ikiye katladık"

Babadağ Ultra Maratonu Organizasyon Sorumlusu Serkan Özdemir, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz Baba Ultra Trail yarışımızın startını bugün itibariyle verdik. 56 kilometrelik ilk uzun etabımız sabah saat 07.00'de başladı. Hemen ardından, 15 kilometrelik Kayran Dragon etabının startını saat 08.00'de verdik. Şimdi ise, 26 kilometrelik Türkiye'nin ilk ve tek Babadağ iniş parkuru (downhill) yarışının startını birazdan vereceğiz. Bu yıl katılım oldukça yoğun. Geçen seneye göre sporcu sayısını ikiye katladık. Tam 500 sporcumuz var. On beş farklı ülkeden geldiler. Tarihi Likya Yolu'nda koşmak, Kayaköy etabını geçmek ve Babadağ Zirvesi'ne tırmanmak için heyecan dolu bir yarışın parçası oldular. Her şey şu ana kadar sorunsuz ilerliyor" dedi.

"Çocuk koşumuz olacak"

Bu yıl maratonda çocuk koşusunun da olacağını ifade eden Özdemir; "Böylesine güzel bir coğrafyada koşarak hem keyifli vakit geçirdiler, hem de spor turizmine katkı sağladılar. Nisan ayının serin ve güzel havasında, yaz sezonuna sporla merhaba demek isteyenleri buraya davet ettik. Şu anda herkes çok memnun. Yarın sabah saat 09.30'da Kayaköy etabının startını vereceğiz. Ayrıca 160 sporcunun katılacağı 2 kilometrelik çocuk koşumuz olacak. 23 Nisan'ın hemen ardından, Ulusal Egemenlik Haftası kapsamında çocuklarımız da yarış heyecanını yaşayacak. Bunun yanı sıra, 5 kilometrelik halk koşumuzda 150 sporcumuz mücadele edecek. İkinci gün, pazar günü yapılacak iki etapla birlikte, bugün koşulan üç etap sayesinde beş etaplık yarış organizasyonumuzu başarıyla tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA