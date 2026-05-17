Fethiye'de koşu ve yürüyüş etkinliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında koşu ve yürüyüş yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe, farklı yaşlarda 150 koşucu katıldı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya tarafından verilen startın ardından sporcular, yarımadayı koşarak başladıkları noktada yarışı bitirdi.

Akkaya'nın yanı sıra Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ile bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak etkinliğe katıldı.

Akkaya, start öncesi yaptığı konuşmada, etkinliğin ülkenin en güzel yeri olan yarımadada güzel bir manzara eşliğinde düzenlendiğini söyledi.

Koşu sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün neler düşünü, hissettiğini birkaç saniye de olsa herkesin düşünmesini isteyen Akkaya, "Attığınız her adım, sprint daha iyi bir Türkiye için olsun inşallah. Bayramınız kutlu olsun. Başarılar." dedi.