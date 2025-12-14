Muslera kurtardığı penaltılarla Estudiantes'e şampiyonluğu getirdi

Galatasaray'ın eski kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Arjantin Clausura şampiyonluğuna ulaştı. Uruguaylı file bekçisi, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

Arjantin Clausura finalinde Racing Club ile Estudiantes takımları karşı karşıya geldi. Santiago del Estero kentinde oynanan müsabakada Racing Club, 81. dakikada Adrian Martinez'in golüyle öne geçti. Bir dönem Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Josa Sosa da 90. dakikada oyuna girerken, Estudiantes'in 90+3. dakikada da Guido Carrillo'nun attığı golde asist yaptı. Uzatmalarda eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi.

Estudiantes'te forma giyen Galatasaray'ın eski kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, penaltılarda iki kurtarışa imza atarak şampiyonlukta önemli katkı verdi. Estudiantes, penaltılarda 5-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

2010 yılında kazandığı Arjantin Apertura şampiyonluğunun ardından 7. ulusal lig şampiyonluğunu kazanan Estudiantes, 2026 Copa Libertadores'e doğrudan katılım sağlayacak. - İSTANBUL