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Fernando Muslera'nın Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetme nedeni ortaya çıktı

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14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti. Muslera'nın 1 yıllık kontratı geri çevirmesinin nedeni ortaya çıktı.

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sezon sonunda efsanesi olduğu sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Cimbom'un yeni sözleşme teklifini neden geri çevirdiği ortaya çıktı.

YAPILAN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'ya sözleşme talebini iletmişti. TRT Spor'un haberine göre; Muslera, Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti. Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'da ayrılarak ülkesine dönmek istediğini yönetime ilettiği ifade edilmişti.

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Uruguaylı eldivenin Galatasaray'ın kendisine sunduğu 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmesinin ardından bu kararının arkasındaki neden ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre; Muslera'nın ailesiyle yaşama isteği ve çocuklarının eğitimi nedeniyle Uruguay'a dönmek istediği iddia edildi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda tecrübeli filebekçisinin kariyerine Uruguay ekibi Montevideo Wanderers'ta devam edeceği de öne sürülmüştü.

GALATASARAY RAKAMLARI

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 531 maça çıktı. Bu maçlarda 571 gol yiyen 38 yaşındaki kaleci, 187 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 14 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Fernando Muslera'nın Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetme nedeni ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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