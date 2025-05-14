Fernando Muslera, Kupa Sayısını 18'e Çıkararak Rekor Eşitledi

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte kupa sayısını 18'e çıkardı ve sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın Türk futbolunda en çok kupa kazanan oyuncu rekorunu egale etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu'nda oynadığı Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Bu müsabakada Kaptan Fernando Muslera yedeklerde yer aldı ve onun yerine Günay Güvenç kaleyi korudu.

2011 yılında İtalyan takımı Lazio'dan transfer edilen 38 yaşındaki file bekçisi, böylece 5. kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Süper Lig'i 7, TFF Süper Kupa'yı 6 da defa kazanan Uruguaylı kaleci, toplamdaki kupa sayısını 18'e çıkardı. Muslera böylece Türkiye'de futbolda en çok kupa kazanan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. Korkmaz kariyerinde Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da 1'er kez kazandı. - İSTANBUL