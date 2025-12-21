Haberler

Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürdü.

  • Estudiantes, Platense'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.
  • Estudiantes, bir hafta içinde ikinci kupasını kazandı.
  • Fernando Muslera, 2025 yılında Arjantin'de iki kupa kazandı.

Arjantin'de Fernando Muslera ve Jose Sosa'nın forma giydiği Estudiantes, 1-0 geriye düştüğü maçta Platense'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

ESTUDIANTES ŞAMPİYON OLDU

Buenos Aires'teki Unico de San Nicolas Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Kupası maçında eski Galatasaraylı kaleci Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Platense karşılaştı. Estudiantes, 50. dakikada Franco Zapiola'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi Lucas Alario'nun 79 ve 90+1. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

BİR HAFTADA İKİNCİ KUPA

Lig zaferinin ardından Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Estudiantes, böylece bir haftada ikinci kupanın sahibi oldu. Muslera ise Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıO Z:

Adam winner ??!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Trump'ın Kuzey Carolina'daki Noel dansı viral oldu

Trump yine yaptı yapacağını! Mitinge böyle damga vurdu
title