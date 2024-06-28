Ferdi ve Arda, Çekya maçından önce tahminde bulunmuş! Bakın, skoru kim bilmiş?

A Milli Futbol Takımımızın Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 takım arasına kaldığı maç öncesinde milli yıldızlarımız Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in arasındaki dikkat çeken sohbet ortaya çıktı.

ARDA GÜLER, ÇEKYA MAÇININ SKORUNU ÖNCEDEN BİLMİŞ

Ferdi ve Arda'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube hesabında paylaştığı "Son 16 biletinin hikayesi" videosunda karşılaşmadan 1 gün önce maçın oynandığı Volkspark Stadyumu'nun çimlerinde dolaşırken müsabakanın sonucuna ilişkin tahminde bulunduğu görülüyor.

İkilinin arasında geçen diyalog ve skor tahminleri şu şekilde;

Ferdi Kadıoğlu: Yarın ne olur?

Arda Güler : Kazanır mıyız, berabere mi?

Ferdi Kadıoğlu: Sence?

Arda Güler : Bence kazanırız. Sence?

Ferdi Kadıoğlu: Kaç kaç?

Arda Güler : Bence 2-1. Sence?

Ferdi Kadıoğlu: Bence 3-1.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler arasındaki bu diyalog ve Arda'nın maçın skorunu 1 gün önceden doğru tahmin etmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, bu videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.