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Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti

Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi yaptı. Ferdi, o anlara ait fotoğraflar paylaşarak "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notunu düştü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ferdi, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima." ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti

Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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