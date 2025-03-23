Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti.

PAYLAŞIMINA ETKİLEŞİM YAĞDI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ferdi, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima." ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.