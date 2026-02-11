Haberler

Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu katıldığı bir programda gündem ve geleceğe dair konuştu. En büyük hayalini açıklayan Ferdi, ''En büyük hayalim ve hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almak.'' dedi.

  • Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun en büyük hayali en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almak.
  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

''BU BENİ MUTLU EDİYOR''

İngiltere'deki yaşamı ve futbol hayatı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "İngiltere'de günlerim güzel geçiyor. Sakatlıktan döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok sayıda maç oynadım ve eski seviyeme oldukça hızlı döndüm, bu da beni oldukça memnun ediyor. Maçın oyuncusu seçilme konusuna gelince ise bunu tek başıma yapmam mümkün değil, takım arkadaşlarımın desteğine ihtiyacım var. Herkes benim için mücadele etti, bu beni mutlu ediyor. Ama bir takım olarak kazanmak benim için her şeyden daha önemli." dedi.

''EN BÜYÜK HAYALİM''

En büyük hayalinin en üst düzey kulüplerde oynamak olduğunu söyleyen 26 yaşındaki milli yıldız, ''Kendimi oldukça hırslı bir insan olarak görüyorum. Premier League'e gelmemin nedenlerinden biri de kendimi test etmek, ne kadar ileri gidebileceğimi ve hangi seviyeye ulaşabileceğimi görmekti. En büyük hayalim ve hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almak.'' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Brighton ile bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

Bahçeli'den yeni bakanlarla ilgili ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama olmadı
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy