Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile her konuda anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.

BRIGHTON VE FERDİ ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile yaptığı görüşmelerde İngiliz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı ve Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe yetkililerine de iletti.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, Fenerbahçe ile Brighton arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ifade edildi. Fenerbahçe, Brighton'ın 35 milyon euro artı bonus maddeler şeklindeki teklifine karşın Ferdi Kadıoğlu'ndan net 40 milyon euro artı sonraki satıştan pay istiyor.

40 GOLE KATKI YAPTI

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.