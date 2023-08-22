Ferda Yılmaz Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı

Ordu'nun Fatsa ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ferda Yılmaz görevine başladı. Eski İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu'nun Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına tayin edilmesinin ardından boşalan göreve Ferda Yılmaz getirildi. Fatsa ilçesine atandığı için mutlu olduğunu ifade eden Müdür Yılmaz, 'Karadeniz'in birçok ilinde görev yaptım. En son Amasya'da görev yaptıktan sonra Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandım. Tüm Fatsa ilçemize yeni görev yerim hayırlı olsun diyorum. Burada güzel işler gerçekleştireceğiz. Görevimizi en iyi yapacağız. Bölge halkı çok sıcak ve samimi. Huzurlu ve güvenli bir Fatsa için çalışmalarımızı görev arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz' dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ferda Yılmaz görevine başladı.

Eski İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu'nun Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına tayin edilmesinin ardından boşalan göreve Ferda Yılmaz getirildi.

Fatsa ilçesine atandığı için mutlu olduğunu ifade eden Müdür Yılmaz, "Karadeniz'in birçok ilinde görev yaptım. En son Amasya 'da görev yaptıktan sonra Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandım. Tüm Fatsa ilçemize yeni görev yerim hayırlı olsun diyorum. Burada güzel işler gerçekleştireceğiz. Görevimizi en iyi yapacağız. Bölge halkı çok sıcak ve samimi. Huzurlu ve güvenli bir Fatsa için çalışmalarımızı görev arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz" dedi. - ORDU