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Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Kadıköy'de ağırlayacağı Lille, karşılaşmanın başlamasına saatler kala Instagram hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Fransız ekibi, İstanbul'dan çeşitli manzaraların yer aldığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı kullanıldı. Bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçelilerden de yoğun tepki aldı.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fransız ekibinden sarı-lacivertlileri küplere bindiren bir paylaşım geldi.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

Lille cephesi karşılaşma öncesi ardı ardına paylaşımlar yaptı. Fransız ekibi ilk olarak X hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmış ve bu paylaşımına "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüştü.

Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi

ICARDI GÖNDERMESİ

Konuk takımın maça saatler kala yaptığı bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından yapılan İstanbul'dan çeşitli manzaraların yer aldığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı kullanıldı.

Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR KÜPLERE BİNDİ

Lille'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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