Fenerbahçeliler çılgına döndü! Hepsi, Eze'nin golü öncesi Szalai'nin eliyle yaptığı hareketi konuşuyor

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta Eze, 90+6. dakikada takımının beraberlik golünü attı. Bu gol öncesinde sarı-lacivertlilerde Attila Szalai'nin arkadaşlarını ofsayt çizgisini oluşturmak için öne çekmek istediği ama Arao'nun kayıtsız kaldığı görüldü. Sosyal medyada pozisyonu yeniden izleyen Fenerbahçe taraftarları, adeta çılgına döndü ve Arao'ya tepki gösterdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekibin 90+6. dakikada yediği gol öncesi Szalai'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

ARAO OFSAYTI BOZDU

Gol öncesinde İstanbulspor'un taç atışını kullanmasının ardından Attila Szalai'nin elleriyle arkadaşlarını öne çıkarmaya ve ofsayt çizgisi oluşturmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Arao, arkasında kalan takım arkadaşının bu hareketini görmüyor ve Eze'yi ofsaytta bırakamıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Golü daha sonra tekrar tekrar izleyip, bu detayı yakalayan Fenerbahçe taraftarı adeta çılgına döndü. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, pozisyonda kusurlu buldukları Arao'ya büyük tepki gösterdi.

Szalai'nin takım arkadaşlarını öne çıkarmaya çalıştığı anlar: