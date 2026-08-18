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Fenerbahçe Lyon Maçı: Tribünlerden Tarihi Koreografi

Fenerbahçe Lyon Maçı: Tribünlerden Tarihi Koreografi
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Fenerbahçeli taraftarlar, Lyon maçı öncesinde 120. yıl logosu ve 'Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe' yazılı dev koreografi sergiledi. Kale arkalarındaki İngilizce pankartlar ve Şampiyonlar Ligi müziğiyle büyük bir görsel şölen yaşandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Lyon maçına özel koreografi hazırladı. Futbolculara tarih hatırlatılırken çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile heyecan doruğa çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla bu kritik mücadelenin atmosferini yaşayan taraftarlar, maç öncesi stadın belirli bölgelerine dağıtılan sarı-lacivert bayraklarla görsel şölen oluşturdu. Seremoni öncesi ise hazırlanan dev koreografi sunuldu. Maraton Üst Tribünü'nde ortasında 120. yıl Fenerbahçe logosu olan ve 'Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe' yazısı açıldı.

Kale arkalarında ise futbolculara İngilizce mesajlar verildi. Okul Açık Tribünü'nde 'Büyük saltanatımız yakında tekrar geliyor', Kuzey Tribünü'nde 'Burası Kadıköy buradan çıkış yok' yazılı pankartlar yer aldı.

Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile heyecan ve coşku zirveye çıkarken, taraftarlar yoğun alkışlarla takımlarına destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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