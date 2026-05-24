Fenerbahçe taraftarı evinin duvarlarını gönül verdiği takımın renklerine boyattı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Metin Arslan, iki yıl önce yapımına başladığı evini sarı-lacivert renklere boyatarak adeta bir Fenerbahçe simgesine dönüştürdü. Sosyal medyada büyük ilgi gören ev, taraftarların uğrak noktası haline geldi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Metin Arslan'ın memleketine yaptırdığı ev, sarı-lacivert boyasıyla dikkati çekiyor.

Kamu kurumunda işçi olarak çalışan 3 çocuk babası 49 yaşındaki Arslan, iki yıl önce kırsal Çomaklı Mahallesi'nde ev yapımına başladı.

Arslan, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretinin bitmesini umut ederek, evinin duvarını sarı-laciverte boyattı.

Fenerbahçe yazısı ile amblemi de yaptırdığı ve sosyal medyadan paylaştığı evinin görselleri ilgi gören Arslan, sarı-lacivert renklere gönül verenleri evine davet ediyor.

Metin Arslan, AA muhabirine, Fenerbahçe'nin kendisi için anlatılmaz bir tutku olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin 12 yıl süren şampiyonluk hasreti olduğunu anımsatan Arslan, "Ben 2 yıl önce bu evi yapmaya başladım. Bunu bir totem olarak düşündüm. Evimiz bu yıl bitti. İnşallah bundan sonraki yıl şampiyon oluruz." dedi.

Arslan, evini sarı-laciverte boyamasından çocuklarının çok mutlu olduğunu ve inşaat sürecinde eşinin de kendisine destek verdiğini ifade etti.

"Beni herkes 'Fenerbahçeli Metin' olarak bilir"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara olumlu yorumların geldiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Tanıyan herkes nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu bilir. Beni herkes 'Fenerbahçeli Metin' olarak bilir. Benim için şampiyon olup olmamak çok önemli değil. Biz bu renklere, armaya gönül verdik. Fenerbahçe'yi sevmek her şeyden önemli. Sosyal medyada taraflı tarafsız herkesten çok güzel tepkiler aldım, çok sayıda beğeni aldım. Birçok kişi gelmek istiyor. Almanya'da yaşayan birisi aradı, buraya geleceğini söyledi. Bu da beni çok mutlu etti. Çevre köylerden gelenler oluyor. Kayseri'den gelenler var. Yoldan geçerken görenler merak edip geliyor. Çok mutlu oluyorum."

"Dış cephe boyasını iki Galatasaraylı usta yaptı"

Arslan, "Dış cephe boyasını iki Galatasaraylı usta yaptı. Dış cephesinin sarı-laciverte boyanacağını öğrenince işi yapmak istemediler. 'En azından sarı kısımlarını biz boyayalım, lacivert kısmına da başka usta getir.' dediler ama sonunda ikna ettik ve tamamını onlar boyadı. Ellerine sağlık, beni kırmadılar, özenle de yaptılar." diye konuştu.

İki yıl öncesine kadar her yıl kombine bilet aldığını ifade eden Arslan, yeni seçilecek başkandan kombine hediye etmesini istedi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
