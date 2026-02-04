Haberler

Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı

Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana forması giyen Hande Baladın, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'golo Kante'nin adının geçtiği şarkıyla bir paylaşım yaptı.

  • Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'dan Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.
  • Fenerbahçeli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya paylaşımında N'Golo Kante'nin adının geçtiği 'Ramenez la coupe à la maison' şarkısını kullandı.
  • N'Golo Kante, 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'dan Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferin yankıları devam ediyor.

HANDE BALADIN'DAN KANTE PAYLAŞIMI

Sezon başında Fenerbahçe Medicana'ya transfer olan Hande Baladın, antrenman sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte poz vererek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Milli oyuncunun yaptığı bu paylaşımda, sık sık Kante'nin adının geçtiği "Ramenez la coupe à la maison" şarkısını eklediği görüldü. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Kante'yi karşılamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz N'Golo Kante, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" denildi. Yıldız ismi binlerce taraftarın karşılaması bekleniyor.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava! Suçlama çok ciddi
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

çok mühim haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

Yüz binlerce insanı zehirleyeceklerdi! Miktar öyle böyle değil
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar