Fenerbahçeli taraftar domates kasalarının üzerine 'N'Golo Kante' yazdırdı
Antalya'nın Serik ilçesinde domates üreticisi Doğan Çetin, Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin adını ürünlerini topladığı kasaların üzerine yazdırarak takımına olan sevgisini gösterdi.
Serik'te domates üreticisi Doğan Çetin, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ve takımına olan sevgisini göstermek için ilginç bir yöntem seçti. Domateslerini toplayıp taşıdığı plastik kasaların üzerine 'N'Golo Kante' yazdıran Doğan Çetin, bu şekilde 100 kasa hazırlattı. Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgisini bu şekilde göstermek istediğini söyleyen Doğan Çetin, takımının şampiyon olmasını istediğini belirtti. Fenerbahçeli arkadaşlarının bu durum karşısında sevindiğini, rakip takım taraftarı olanların ise garipsediğini anlatan Doğan Çetin, bu yıl şampiyonluk özlemini sona erdireceklerine inandığını aktardı.