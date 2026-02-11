Haberler

Fenerbahçeli taraftar domates kasalarının üzerine 'N'Golo Kante' yazdırdı

Fenerbahçeli taraftar domates kasalarının üzerine 'N'Golo Kante' yazdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde domates üreticisi Doğan Çetin, Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin adını ürünlerini topladığı kasaların üzerine yazdırarak takımına olan sevgisini gösterdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde fanatik Fenerbahçeli domates üreticisi Doğan Çetin (53), sarı-lacivertli takımın yeni transferi dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin adını ürünlerini topladığı plastik kasaların üzerine yazdırdı.

Serik'te domates üreticisi Doğan Çetin, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ve takımına olan sevgisini göstermek için ilginç bir yöntem seçti. Domateslerini toplayıp taşıdığı plastik kasaların üzerine 'N'Golo Kante' yazdıran Doğan Çetin, bu şekilde 100 kasa hazırlattı. Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgisini bu şekilde göstermek istediğini söyleyen Doğan Çetin, takımının şampiyon olmasını istediğini belirtti. Fenerbahçeli arkadaşlarının bu durum karşısında sevindiğini, rakip takım taraftarı olanların ise garipsediğini anlatan Doğan Çetin, bu yıl şampiyonluk özlemini sona erdireceklerine inandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı