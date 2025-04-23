Fenerbahçeli Diego Carlos'un Ailesi Depremde Panik Yaşadı
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi panikle evlerini terk etti ve durumu sosyal medya üzerinden paylaştı.
- Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi depremde panik yaşadı
İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi depremde panikle yalın ayak dışarı çıktı.
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti.
O anları Carlos'un eşi Naiara sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor