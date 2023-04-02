Fenerbahçeli cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı: Geliyor

Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı "O an" paylaşımını ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan alıntıladı. Fenerbahçeli olduğu bilinen Oğan, sarı-kırmızılıların gönderisini "Geliyor" ifadesiyle paylaştı. Bilindiği üzere Sinan Oğan, seçim kampanyası olarak "O an geliyor" sloganını kullanıyor.