Fenerbahçeli cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı: Geliyor
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Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı "O an" paylaşımını ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan alıntıladı. Fenerbahçeli olduğu bilinen Oğan, sarı-kırmızılıların gönderisini "Geliyor" ifadesiyle paylaştı. Bilindiği üzere Sinan Oğan, seçim kampanyası olarak "O an geliyor" sloganını kullanıyor.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılıların paylaşımına, cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan yanıt geldi.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADI
Galibiyet anının fotoğrafını kullanan Galatasaray paylaşımına "O an" notunu düştü. Seçim kampanyası için "O an geliyor" sloganını kullanan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da sarı-kırmızılıların bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.
OĞAN'IN GÖNDERİSİ BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Galatasaray'ın gönderisini alıntılayan Sinan Oğan, "Geliyor" paylaşımında bulundu. Oğan'ın bu hamlesi sosyal medyada binlerce beğeni aldı.