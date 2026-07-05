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Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Asensio Kapadokya'da

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Asensio Kapadokya'da
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Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya'da tatil yapıyor. Çift, sıcak hava balonuna binerek bölgenin doğal güzelliklerini izledi.

FENERBAHÇE'in İspanyol futbolcusu Marco Asensio, tatilini sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya'da geçiriyor.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir butik otelde kalan Asensio bugün sabah saatlerinde sevgilisi Lavinia Leonhar ile Göreme'de balon kalkış alanına gelerek balona bindi. 3 gündür bölgede bulunan Asensio, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti. Daha önce bölgeye gelen takım arkadaşlarının tavsiyesiyle Kapadokya'ya gelen futbolcu sıcak hava balonuna binerek bölgenin doğal güzelliklerini havadan seyretti. Bölgeye hayran kalan futbolcu Türk yemeklerinin tadına bakarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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