Fenerbahçe'de 6 veda hazırlığı! İşte o isimler

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe yönetiminde transfer hareketliliği devam ediyor.

6 OYUNCU İÇİN TEKLİFLER MASADA

Sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem takıma yeni katılacak isimlere yer açmak hem de kulübe ciddi bir kaynak sağlamak adına 6 oyuncu için gelen teklifleri masaya yatırdı. TRT Spor'un haberine göre; Yönetim, özellikle geçen sezonu kiralık geçiren ve Avrupa kulüplerinin radarında olan isimlerden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

BECAO, AMRABAT, DIEGO CARLOS, MIMOVIC

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic için kulübe ulaşan resmi teklifler yönetim tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Beklentilerin karşılanması durumunda bu oyuncuların satışına onay verilecek.

BROWN'UN SON DURUMU

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Archie Brown ise Avrupa'nın, özellikle de Premier Lig'in kıskacında. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın genç oyuncu için yaptığı 16 milyon Euro'luk ilk teklif Fenerbahçe tarafından reddedildi. İngiliz temsilcisinin kısa süre içinde daha yüksek bir teklifle kapıyı çalması bekleniyor ve yönetim gelecek bu yeni teklife göre son kararını verecek.

SON İSİM MUSABA

Anthony Musaba için kulübe ulaşan yaklaşık 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler bulunuyor. Yönetim, oyuncunun geleceğiyle ilgili süreci yakından takip ediyor.