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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Ankaragücü ise yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpiu Morutan ile Anastasios Chatzigovanis, ikinci yarıda ise Garry Rodrigues kaydetti.

Fenerbahçe'ye kupaya çeyrek finalde veda ederken, MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.

MKE Ankaragücü, yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, 17 maç sonra kaybetti

MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi.

Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti.

Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra MKE Ankaragücü son verdi.

2024'ün ilk yenilgisi

Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti.

İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renktaşı yaşatmış oldu.

Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.

Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfür

Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

Maçın son bölümünde Belözoğlu'na tepki gösteren Fenerbahçe tribünlerine MKE Ankaragücü tribünleri de büyük tepki verdi.

Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.

İsmail Kartal'la kupada başarı sağlanamadı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la Türkiye Kupası'nda 3. kez elendi.

Fenerbahçe'nin başında 2014-2015 sezonunda yarı finalde Bursaspor'a, 2021-2022'de ise son 16 turunda Kayserispor'a elenen Kartal, bu sezon da kupaya MKE Ankaragücü karşısında çeyrek finalde veda etti.

MKE Ankaragücü yine yarı finalde

MKE Ankaragücü, geçen sezon olduğu gibi yine kupada yarı finale yükseldi.

Geçen sezon yarı finale çıkan ve bunu 23 yıl sonra başaran başkent ekibi, bu sezon da yarı finale kalmayı başardı.

Emre Belözoğlu finalin rövanşını çeyrek finalde aldı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen yıl Başakşehir'in başındayken finalde yenildiği Fenerbahçe'yi, bu sezon çeyrek finalde kupanın dışına itti.

Geçen yıl Belözoğlu'nun Başakşehir'ini İzmir'deki finalde 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, bu sefer eski futbolcusu ve teknik adamının takımına elenmekten kurtulamadı.

Ankaragücü kötü gidişatı kupada durdu

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, kupadaki galibiyetle büyük moral kazandı.

Ligde düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunan sarı-lacivertliler, kupada Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişata da dur demiş oldu.

Kaynak: AA / Spor

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