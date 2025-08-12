Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif

Süper Lig devi Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek, Londra ekibine 10 milyon euroluk resmi teklif iletti.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Futbol direktörü Devin Özek, 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturdu ve 15 milyon euro isteyen Londra ekibine 10 milyon euroluk resmi teklifi iletti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ve teklife eklenecek bonus maddeleri ile beraber büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler'in 1-2 gün içinde bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor. Kariyerinin son bölümünü sol bek pozisyonunda geçiren Oleksandr Zinchenko futbola merkez orta saha ve kanat oyuncusu olarak başlamıştı. Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu 6-8 numara pozisyonunda değerlendirmek istediği öğrenildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Oleksandr Zinchenko ile ilgili taraftarları en çok endişelendiren nokta sakatlık konusu. Ukraynalı yıldız son 3 sezonda yaşadığı 5 ayrı sakatlık nedeniyle 200 günün üzerinde süre futbol oynayamadı.