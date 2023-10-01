Maç biter bitmez kamera karşısına geçti! Selahattin Baki'nin dilinde yine aynı şey var

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakemlere tepki gösterdi. Baki, hakemlerin standart dışı performans sergilediğini ve Fenerbahçe aleyhine kararlar verildiğini belirtti. Ayrıca, eski ve mevcut federasyon başkanları hakkında ortaya atılan iddialar hakkında da konuşan Baki, bu konuda bir yalanlama gelmediğini ifade etti ve bir açıklama yapılmasını talep etti.

Sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERİN PERFORMANSI STANDART DIŞI"

Sarı-lacivertli yönetici yaptığı açıklamada, "Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en minik taraftara kadar bu işin böyle sürmeyeceğini herkes anlamış oldu. Saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı hep standart dışı. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe'nin lehine bir karar olursa saniyeler içinde karar veriliyor. Aleyhine olursa da didik didik aranıyor. Bu kararlarla ilgili başkanımız hafta içi bazı açıklamalar yapacak" ifadelerini kullandı.

FEDERASYONA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasına devam eden Baki, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bunlar teyitte muhtaç bir iddia. Ancak şuana kadar kimseden bir yalanlama gelemedi. Soruyoruz, sayın Büyükekşi bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?" dedi.