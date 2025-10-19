Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA İLE FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

ASENSIO FARKI İKİYE ÇIKARDI

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

KARAGÜMRÜK'Ü UMUTLANDIRAN GOL

59. dakikada Karagümrük farkı bire indirdi. Yıldız oyuncu Serginho, ceza sahasının hemen içi sağ çaprazından topa çok sert vurdu ve ağları havalandırdı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Karagümrük beraberlik golüne çok yaklaştı. Mücadelenin 74. dakikasında oyuna yeni giren Ahmet Sivri'nin ceza sahası dışından sert şutu yan direkten döndü.

ATAKAN'IN GOLÜ GEÇERLİ OLMADI

Karşılaşmanın 80. dakikasında Fatih Karagümrük golü buldu. Sol kanattan yapılan ortaya Atakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 83. dakikasında konuk ekip 10 kişi kaldı. Karagümrük'te Balkovec, Szymanski'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

EN-NESYRI'NİN GOLÜNDE BAYRAK KALKTI

Fenerbahçe, 90+5'te İsmail Yüksek'in sağ çaprazdan ortasında Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla golü buldu ancak yan hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 19'a çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Fatih Karagümrük ise 3 puanla son sırada kaldı.