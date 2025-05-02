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Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı yöneten hakem Espen Eskas, Athletic Bilbao'da Dani Vivian'a 35. dakikada direkt kırmızı kart gösterdi ve bu karar büyük tepki çekti. Eskas, daha önce de Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maçta tartışmalı kararlarıyla gündeme gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek adeta finalin kapısını araladı. Ancak karşılaşmada İngiliz ekibinin galibiyetinden çok maçın hakemi Espen Eskas'ın 35. dakikada verdiği karar konuşuldu.

VERDİĞİ KARARLAR GÜNDEM OLDU

Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rasmus Hojlund yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen ve ardından penaltı noktasını gösteren Eskas, Hojlund'a müdahalesi nedeniyle Dani Vivian'a da kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı

MAÇ SONU TEPKİ YAĞDI

Bu karar Athletic Bilbao cephesini adeta çıldırttı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Valverde, "Penaltı ve oyundan atılma, baskın olmamıza ve açıkça hücum etmemize rağmen oyunu çok etkiledi. Penaltıdan önce Garnacho'nun daha önce yaptığı bir elle oynamaya itiraz ettik...Bunun daha net olduğunu düşünüyorum. Bizim için fazla bir cezaydı ve tüm maç boyunca 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇILDIRTMIŞTI

Norveçli hakem Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a karşı deplasmanda oynadığı maçın da hakemiydi. Sarı-lacivertlilerin seri penaltı atışlarında kupaya veda ettiği mücadelede Eskas, kararlarıyla Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Demekki neymiş, yabancı hakemlerde hata yapıyormuş!

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Haber Yorumlarıyrw6qhktck:

yabancı hakem ya

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