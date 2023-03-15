Fenerbahçe'yi dava eden Serdar Dursun haksız bulundu! Olayın sebebi ise herkesi şaşırttı

Sezon başında bir paylaşım yaparak topları beğenmediğini dile getiren Serdar Dursun'a Fenerbahçe kulübü tarafından 15 bin euro para cezası verildi. Bu cezayı kabul etmeyen Serdar Dursun, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdu. UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koyarak Fenerbahçe'yi haklı buldu.

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Serdar Dursun'un, top nedeniyle yaptığı eleştiri sonrası aldığı ceza nedeniyle kulübü dava ettiği ortaya çıktı.

SERDAR HAKSIZ BULUNDU

Milli futbolcu Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki gerilim, Tahkim Kurulu'nun Salı günü açıkladığı kararla ortaya çıktı. Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.

SERDAR'IN PAYLAŞIMI SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Serdar'ın, kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı. Sezon başında, bununla ilgili sosyal medya hesabına bir paylaşım yapan Serdar'ın, belli bir süre sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi, kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE'DEN PARA CEZASI

Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi veDursun'a 15 bin euro ceza verildi.

UÇK'YE BAŞVURDU

Topu eleştirdiği için verilen bu cezayı kabul etmeyen Serdar, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HAKLI BULUNDU

Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi. Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu.

TAHKİM DE REDDETTİ

Serdar, hukuksal sürecini burada bırakmadı ve işi Tahkim Kurulu'na götürdü. Tahkim kurulu da yaptığı incelemenin ardından sarı-lacivertli kulübü haklı bularak davayı reddettiğini açıkladı.

"Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."