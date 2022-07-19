Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Yıldız detayı büyük dikkat çekti - Haberler

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Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Yıldız detayı büyük dikkat çekti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, düzenlenen lansmanda yeni sezon formalarını tanıttı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konser verdiği lansmanda tanıtılan formaların 'yıldızsız' olması dikkat çekti.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı. Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı. Deplasman forması ise Afra Saraçoğlu'nun üstünde tanıtıldı. Alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Yıldız detayı büyük dikkat çekti

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Yıldız detayı büyük dikkat çekti

YILDIZ DETAYI

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının yıldızsız olması dikkat çekti. Yeni sezon formaları büyük beğeni toplarken. Düzenlenen lansmanı binlerce taraftar takip etti.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Yıldız detayı büyük dikkat çekti

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

sadece kadir:

YEMEDİ TABİ FORMAYA 5 YILDIZ BASTIRMAYI :)))))

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Olmayınca ne yapsınlar :)

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