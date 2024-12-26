Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu

Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından Samet Akaydin'ın da takımdan ayrılmayı planlaması nedeniyle stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u gözüne kestirdi.

HERKES KIM MIN-JAE'YE BENZETİYOR

Fenerbahçe'nin uzun süredir izlediği genç oyuncuyu teknik direktör Jose Mourinho'nun da beğendiği ve transferinden memnuniyet duyacağını bildirdiği öğrenildi. Özellikle hızıyla ön plana çıkan Khusanov, hem fiziksel olarak hem de süratiyle 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve önce Napoli, sonra Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae'ye benzetiliyor. Özbek stoper, agresif oyunuyla da dikkat çekiyor.

100 BİN EUROYA ALDILAR

Lens takımına 100 bin Euro'ya giden Abdukodir Khusanov'un sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu için Fransızların beklentisi ise çok daha yüksek. Sarı-lacivertliler, çok önemli bir yatırım olarak gördükleri başarılı futbolcu için ilgisini kısa süre içinde resmiyete dökecek.

DEVLERİ PEŞİNE DÜŞÜRDÜ

Bu sezon Ligue 1'e damgasını vuran stoperler arasında olan Abdukodir Khusanov ile Avrupa'nın dev takımları da ilgileniyor. Paris Saint-Germain başta olmak üzere Newcastle United ile Tottenham'ın yakın takibinde bulunan 20 yaşındaki yetenek için İngilizlerin en az 30 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Abdukodir Khusanov, 2023 yazında transfer olduğu Lens'te 31 maçta görev yaptı. Toplamda 2 bin 180 dakika forma giyen genç oyuncu, 1 asist kaydetti. Özbekistan Milli Takımı ile 18 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper, milli formayı ilk kez 11 Haziran 2023'te henüz 19 yaşındayken sırtına geçirdi.