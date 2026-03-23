Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgeler için transfer listesini belirledi. Listeye alınan isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

STOPERE SENESI HAMLESİ

Bu doğrultuda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Marcos Senesi yer aldı. Bournemouth'tan ayrılarak yeni bir takıma imza atmak isteyen Arjantinli oyuncu, kulübünün yaptığı 3 yeni sözleşme teklifini de geri çevirdi. Fenerbahçe, bu transferi olumlu sonuçlandırmanın peşinde.

TEDESCO'NUN İSTEĞİ GORETZKA

Orta sahaya düşünülen isim ise Leon Goretzka oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Bayern Münih'e veda edeceğini açıklayan Schalke'den eski öğrencisi Leon Goretzka'yı takımında görmek istiyor. Goretzka'nın yeni takımından en az 3 yıllık sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu şartları karşılamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

SADETTİN SARAN'IN BÜYÜK HAYALİ LEWANDOWSKI

Forvet hattı için ise en büyük hedef Robert Lewandowski. Özellikle Başkan Sadettin Saran'ın bu transferi çok istediği ve olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi. Barcelona'dan ayrılması beklenen 37 yaşındaki yıldıza ABD'den de ciddi bir ilgi var. Kanarya, Polonyalı oyuncuyu iddialı bir proje sunarak ikna etmeye çalışacak.