Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Hollanda ile oynanan milli maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk kontrollerde adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Szymanski, milli takım kadrosundan çıkarıldı. İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından durumu netleşecek olan futbolcunun, Rizespor ve Ferencvaros maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
- Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Hollanda ile oynanan maçta adduktor kasından sakatlandı.
- Szymanski, milli takım kadrosundan çıkarıldı ve Rizespor ile Ferencvaros maçlarında forma giyemeyecek.
- Szymanski'nin Galatasaray derbisine katılımı MR sonuçlarına bağlı olacak.
Fenerbahçe forması giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Hollanda ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan ilk kontrollerinde adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.
İKİ MAÇTA KESİN OLARAK FORMA GİYEMEYECEK
26 yaşındaki futbolcunun durumu, İstanbul'da gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netlik kazanacak. Szymanski'nin, sakatlığının ardından milli ara dönüşündeki Rizespor ve Ferencvaros maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Polonyalı futbolcunun, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise MR sonuçlarına göre netleşecek.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu Szymanski, rakip kalelere 2 gol atarken, 2 golün de asistini yaptı.