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Fenerbahçe'ye sponsorluklardan dev gelir: 4.6 milyar TL

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Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, sarı-lacivertli kulübün borçları ve yeni sponsorlu anlaşmaları hakkında bilgi verdi. Planladıkları adımları attıklarında borcun sıfıra yakın bir seviyeye geleceği vurgulayan Pekin, "Ülker ile olduğu gibi 10 yıllık yapmak zorunda değiliz. 12 milyon euro olsa bile 10 ile çarpsak 120 milyon euro (Yaklaşık 4.6 milyar Türk Lirası) eder" dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, sarı-lacivertli kulübün borçları ve yeni sponsorlu anlaşmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Flash Haber'e konuşan Fethi Pekin'in açıklamaları şu şekilde;

"BORCUMUZDA 200 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE AZALMA VAR"

"Yeniden yapılandırma sözleşmesini imzaladığımız tarihte, o günkü euro kuru üzerinden ana para borcumuz yaklaşık 320 milyon eyroydu. O dönemde Euro kuru 10 lira seviyelerindeydi ve borcumuzu Türk Lirası'na çevirmiştik. Bu doğrultuda, ana para borcumuz yaklaşık 3 milyar TL olarak belirlenmişti. Geldiğimiz noktada, son gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımıyla birlikte ana para borcumuz 80 milyon TL seviyesine düşmüştür. Böylece borcumuzda 200 milyon euronun üzerinde bir azalma sağlanmıştır.

Fenerbahçe'ye sponsorluklardan dev gelir: 4.6 milyar TLFethi Pekin

"BORCUMUZ SIFIRA YAKIN SEVİYEYE GELECEK"

Önümüzdeki süreçte sermaye tavanımızı 1.251 milyar TL'ye çıkaracağız. Sonrasında ise bir sermaye artışı daha yaparak 250 milyon TL'den 1.250 milyar TL'ye ulaşacağız. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte borcumuz 80 milyon TL'den 40 milyon TL seviyelerine inecek ve birkaç ay içinde bu süreci tamamlamış olacağız. Bunun ardından bir adımımız daha olacak, ancak halka açık bir şirket olduğumuz için şu an bu konuda detay vermemiz doğru olmaz. Ancak bu adımı da tamamlandığında borcun sıfıra yakın bir seviyeye geleceğini düşünüyorum.

STADYUM İSİM VE FORMA SPONSORLUĞU

Danışmanlarımızın yaptığı değerlendirmelere göre, yıllık 12-14 milyon euro değerinde bir seviyeye ulaşabileceğimizi öngörüyorlar. Ülker ile olduğu gibi 10 yıllık yapmak zorunda değiliz. 12 milyon euro olsa bile 10 ile çarpsak 120 milyon euro (Yaklaşık 4.6 milyar Türk Lirası) eder. Ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Forma sponsoru adidas ile sözleşme imzalayacağız. Onun da rakamı yüksek ve tatmin edici bir rakam. Oradan da büyük bir gelir elde edeceğiz."

Fenerbahçe'ye sponsorluklardan dev gelir: 4.6 milyar TL
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hımmmm gelir, bekleyin,gelir

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

14 milyar tl borç ne olacak Ali

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