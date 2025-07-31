Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti
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Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti
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Fenerbahçe ile Chobani arasında dün gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine "Türkiyeliler" ifadesini kullanması damga vurdu. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Kürt iş adamı Ulukaya daha sonra yaptığı açıklamada, "Önemli olan sarı-lacivert ve onun da önünde kırmızı-beyaz renkler var" dedi.

Fenerbahçe ile Chobani arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya katıldı.

TÖRENE DAMGASINI VURDU

Törenen damga vuran an ise Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın basın toplantısında "Türk milleti"nden "Türkiyeliler" diye bahsetmesi oldu.

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyetine bakın

Ulukaya konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini ve "Bugünden daha güzel bir gün olamaz" dediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

"KIRMIZI BEYAZ"

Bu açıklamaları gündem olan Ulukaya daha sonra yaptığı bir açıklamada , "Normalde Chobani'nin rengi yeşildir ilk defa Chobani'nin yeşilini tercih etmedim.Önemli olan renkler sarı ve lacivert onun da önünde olan tek bir renk var kırmızı ve beyaz" dedi.

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyetine bakın

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeniden Türkiye gündeminde. Erzincan doğumlu olan Ulukaya, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın

DÜNYAYA YAYILAN MARKA

1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında ise New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu. Türkçede 'çoban' anlamına gelen bu isim, Ulukaya'nın Anadolu'daki köklerine bir gönderme niteliği taşıyor. Şirketin büyümesiyle birlikte çalışanlara da ortaklık sunan Ulukaya, Chobani hisselerinin yüzde 10'unu çalışanlara devretti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıGaravel:

Ne yağladı balladınız adamı. Bu adam değil miydi hemşerim Türk devletine Türk askerine demediğini bırakmayan? Fbye para verdi diye vatansever yaptınız.

Yorum Beğen359
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

maalesef kardeşim para her şeyin önüne geçiyor

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

İngiliz olsa salyaniz akardı oggggg içiniz yansın inadina barış gelecek bu ülkeye Tayyib Erdoğan hepinizi adam edecek

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme225
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Haber YorumlarıErcan POLAT:

Ne diyorsun ulan sen değişik ?

yanıt122
yanıt43
Haber Yorumlarıtolgn:

Makarnanın tarihi geçmiş heralde. Iyi gelmemiş

yanıt96
yanıt32
Haber YorumlarıDeniz Tutar:

Seni edene etmiş herhalde.

yanıt29
yanıt14
Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

Kürtler bir çok alanda başarılı ve birbirini tutmaları takdire şayan.

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Haber YorumlarıYasar:

1994 de ingilizce öğrenmeye gidiyor..2005 de fabrika kuruyor..? paranın kaynağı araştırılmalı..

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Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarımastique:

sen arastirmadan bos bos yazmissin ama sana kisaca anlatayim, adam zaten varlikli bir aileden geliyor. amerikada tanistigi kiz arkadasi zaten zengin ve bütün fabrikayi kiz arkadasinin ailesinin varligi sayesine kuruyor. yani dil ögrenmeye gidip tesadüfen zengin olmuyor. ülkenin üreteni ürettirenine düsman olmayi birakkin da destek olun, zira türkiyedeki hicbir is adami gercek "türk" degil

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Haber YorumlarıRealist:

Türkiyeli ifadesi, haberi verirken kürt iş adamı demekten daha doğru...

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme79
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