Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Altay Bayındır'ın yerine dünya yıldızı geliyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışma konusu oldu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde kapıyı yüksekten açan Altay Bayındır'ın yerine PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas gündeme alındı. Fenerbahçe'nin PSG'de şans bulamayan Navas için hazırladığı paketin detayları da belli oldu.

Kış transfer dönemini Adana Demirspor'dan milli stoper Samet Akaydın'ı alarak başlatan Fenerbahçe'de ikinci hamle kaleye yapılıyor. Bu sezon taraftardan hayli yoğun tepki gören ve mental olarak etkilenen Altay Bayındır için camia da desteğini azalttı.

BAŞKAN YORUM YAPMADI

Başkan Ali Koç, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra Altay hakkında ilk kez sessiz kalmıştı. Daha öcne pek çok kez Altay'a destek çağrısı yapan Koç, "Bu sefer yorum yapmayacağım" açıklamasını yapmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Altay'la yapılan görüşmeler de olumlu ilerlemiyor.

ARADA UÇURUM VAR

Fenerbahçe, Altay Bayındır'a 15 milyon lira civarında bir ücret önerdi. Kaptanlığa kadar yükselen 24 yaşındaki file bekçisinin istediği maaş ise 30 milyon lira seviyelerinde. Altay'ın taraftarlardan tepki görmesi ve istikrarsız performansı da birlikteliğin şansını azaltıyor.

KEYLOR NAVAS GÜNDEMDE

Sarı-Lacivertliler, ligin ikinci yarısı için şampiyonluk ihtimalini tehlikeye atmak istemiyor. PSG'de süre alamayan Keylor Navas gündeme geldi. 36 yaşındaki dünyaca ünlü kalecinin mukavelesi 2024 yılında tamamlanıyor. Fenerbahçe, tecrübeli file bekçisini 6 aylığına kiralayıp maaşını karşılamayı teklif edecek. Navas'ın 6 aylık maliyeti yaklaşık 2,5 milyon euro olacak. Ancak satın alma opsiyonuyla ilgili de bir çalışma yapılıyor.

RONALDO'NUN TAKIMI KANCA ATTI

Navas'a, Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımı da talip oldu. PSG'den ayrılma ihtimali yüksek görülen Navas'ın yapacağı tercih merak ediliyor.