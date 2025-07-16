Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
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İsmi Fenerbahçe Beko ile anılan Vasilije Micic, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e imza attı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncu, üç yıl için 18 milyon euro gelir elde edecek.

İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv, ismi uzun süredir Fenerbahçe Beko ile anılan eski Anadolu Efes oyuncusu Sırp Vasilije Micic'i kadrosuna kattı.

REKOR FİYATA 3 YILLIK İMZA ATILDI

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan haberde, Hapoel IBI Tel Aviv'in tecrübeli oyun kurucu Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Sırp yıldız, üç yıl için 18 milyon euro gelir elde edecek.

İKİ KEZ EN DEĞERLİ OYUNCU

Anadolu Efes formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Micic, normal sezonda bir, Dörtlü Final'de ise iki defa en değerli oyuncu seçildi. Micic, Avrupa Ligi kariyerinde maç başına 13,1 sayı, 2,4 ribaunt, 4,8 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA PERFORMANSI

Sırp basketbolcu, lacivert-beyazlılarda ortaya koyduğu performansın ardından Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns formaları giyen Micic, çıktığı 101 karşılaşmada 6,8 sayı, 1,8 ribaunt ve 3,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEKLER

Başantrenörlüğünü Dimitris Itoudis'in yaptığı Hapoel IBI Tel Aviv, geçen sezon BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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