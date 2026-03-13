Haberler

Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı

Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Fenerbahçe'ye Fair Play değerlerini benimsemesi ve spor alanında önemli katkıları dolayısıyla 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' ödülünü verecek. Tören 16 Mart'ta Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından ülke sporuna önemli katkılar veren kulüplere verilen 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' ödülü düzenlenecek törenle Fenerbahçe'ye takdim edilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı 'Altın Şeref Bayrağı' organizasyonunda birinci olan Fenerbahçe Kulübü'ne sertifika ve bayrağı 16 Mart Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda saat 12.30'da düzenlenecek törenle verilecek. Fenerbahçe, bin 500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda birinci seçilerek 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı 4 yıl boyunca gönderinde dalgalandırma hakkını kazanmıştı.

FENERBAHÇE'YE 2'NCİ KEZ ALTIN ŞEREF BAYRAĞI

Fenerbahçe, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasında ilk 'Şeref Bayrağı'na hak kazanmış ve altın yıldızlı bayrağı gönderine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında da 'Şeref Bayrağı' kazanan Fenerbahçe, iki altın yıldızlı bayrağını tesislerinde dalgalandıracak ayrıca sertifikasını da alacak. Sarı-lacivertli kulübe 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
