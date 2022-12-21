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Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Herkesin içi rahatladı

Spor Haberleri

Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler sakatlığı atlattı. Arda, Trabzonspor maçının hazırlıklarında yer aldı. Öte yandan Altay Bayındır da takıma dahil edildi.

Fenerbahçe'de sakatların durumu iyiye gidiyor. A Milli Takım dönüşünde sakatlık geçiren Arda Güler, çalışmalara başladı. Arda, Trabzonspor maçının hazırlıklarında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Taraftar derin nefes aldı

ALTAY DA KATILDI

Belinden problem yaşayan Altay Bayındır da takıma döndü. Hazırlık maçlarında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında kalede olma ihtimali yüksek görülüyor.

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Taraftar derin nefes aldı

PEDRO UZUN SÜRE YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı en ciddi olan isim ise Joao Pedro. Brezilyalı forvetin dönüşü yaklaşık 2 aylık bir süreyi bulabilir.

Haberler.com - Spor

Altay Bayındır Trabzonspor Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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