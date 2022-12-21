Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Herkesin içi rahatladı

Fenerbahçe'de sakatların durumu iyiye gidiyor. A Milli Takım dönüşünde sakatlık geçiren Arda Güler, çalışmalara başladı. Arda, Trabzonspor maçının hazırlıklarında takımla birlikte çalıştı.

ALTAY DA KATILDI

Belinden problem yaşayan Altay Bayındır da takıma döndü. Hazırlık maçlarında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında kalede olma ihtimali yüksek görülüyor.

PEDRO UZUN SÜRE YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı en ciddi olan isim ise Joao Pedro. Brezilyalı forvetin dönüşü yaklaşık 2 aylık bir süreyi bulabilir.