Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat hakkında sarı lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Betis satın alma opsiyonu konusunda kararını değiştirdi.

  • Real Betis, Sofyan Amrabat'ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
  • Real Betis'in kararında Amrabat'ın maliyeti, yaşı ve sakatlık geçmişi etkili oldu.
  • Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Real Betis'in, Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu ilk etapta kullanmayı planladığı belirtildi. Ancak İspanyol ekibi, son dönemde bu kararını yeniden değerlendirdi ve Faslı futbolcu için opsiyonu kullanmama yönünde karar aldı.

MALİYET VE YAŞ FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Haberde, Real Betis'in bu kararı almasında en önemli etkenin Amrabat'ın maliyeti olduğu vurgulandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının, kulübün mevcut maaş dengesiyle örtüşmediği ifade edildi. Ayrıca futbolcunun yaşı da bu transferden vazgeçilmesinde etkili oldu. Betis'in, ileride daha yüksek bonservis geliri elde edebileceği genç oyunculara yönelmeyi planladığı aktarıldı.

SAKATLIK ENDİŞESİ DE ETKİLİ OLDU

İspanyol ekibinin kararında Amrabat'ın sakatlık geçmişinin de rol oynadığı kaydedildi. Real Betis'in, deneyimli oyuncunun üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırıp kaldıramayacağı konusunda endişe duyduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Sofyan Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

