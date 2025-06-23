Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
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Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biriyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Jadon Sancho ile büyük ölçüde el sıkıştı. 25 yaşındaki İngiliz yıldızın transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biriyle anlaşmaya vardı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Sancho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İngiliz oyuncuyla görüşmesi bu transferde etkili oldu.

Bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olan Napoli'nin maaş problemi nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi. Sancho'nun transferi için Manchester United ile pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Sancho'yu açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

BONSERVİSİNE 111 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bugüne kadar bonservisine 111 milyon euro ödenen Sancho, kariyerinde yeniden sıçrayış yapabilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyordu. Henüz 25 yaşında olan İngiliz oyuncunun Avrupa'dan da birçok talibi bulunuyordu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bu cin conlar ?imdi hemen bu transferi karalar ...kendilerine gelse en iyisi fenere gelince kıskançlıktan deliye dönüp kötülemeye ba?larlar bu kîskanç camia

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

İsterseniz Messiyi getirin Mourinho geldi de ne oldu..Gitme sana muhtacım diye şarkılar söyleyin, yapı yapı diye ağlayın,formaniza çakma 5 yıldız takın ne yaparsanız yapın içerde dışarda yine Galatasaray'a yenilmeye devam edeceksiniz...

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Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Vallaha cincon değil de Cimbomluyum sevgili Fenerli kardeşim. Mükemmel bir transfer eğer gerçekse. Hayırlısı olsun artık.

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bu astromik hatta trajikomik yalan haberleri yaziyorsunuz ama ne siz be okuyan ne yayinlayan inanıyor bunu neden yapiyorsunuZ

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Haber YorumlarıSadi:

Aziz başkan Fevev şampiyo

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