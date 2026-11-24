Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarın İngiltere'nin Londra kentinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak.

Ukrayna takımlarıyla daha önce 12 kez rakip olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4 maçta ise rakiplerine kaybetti.

Ukranya'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde rakip olan Fenerbahçe, rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-0 yenilerek turu geçemedi.

8 kez Dinamo Kiev ile karşılaştı

Fenerbahçe, Ukrayna ekipleriyle bugüne dek 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 8'inde Dinamo Kiev ile rakip oldu.

2 maçta Shakhtar, 2 maçta da Zorya'yla karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler. 8 müsabakada da Dinamo Kiev'in karşısına çıktı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez galip gelen taraf oldu.

Shakhtar'ın mağlubiyeti yok

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Tük takımlarıyla bugüne dek 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda yenilgi yaşamadı.

Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Beşiktaş ile toplamda 10 maçta karşı karşıya gelen Shakhtar Donetsk, bu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ukrayna ekibi bu maçlarda 21 gol kaydederken kalesinde 3 gol gördü.

Kaynak: AA