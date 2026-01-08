Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde başarısız olduğu Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu. Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Adem Yeşilyurt transferi için Acun Ilıcalı'nın sajibi olduğu Maribor ile prensip anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
- Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor takımına transfer oldu.
- Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı Maribor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak.
- Adem Yeşilyurt, TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.
Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından kadrolarına katamadığı 18 yaşındaki genç oyuncu Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu.
ADEM YEŞİLYURT MARIBOR'DA
Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulunarak Adem Yeşilyurt'un yeni takımını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor ile prensip anlaşmaya vardıklarını açıklayan Cicibas, transferin bittiğini söyledi.
''3 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK''
Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, transferin ayrıntılarına değinerek, " Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak.'' ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Adem Yeşilyurt, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.