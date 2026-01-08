Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından kadrolarına katamadığı 18 yaşındaki genç oyuncu Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu.

ADEM YEŞİLYURT MARIBOR'DA

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulunarak Adem Yeşilyurt'un yeni takımını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor ile prensip anlaşmaya vardıklarını açıklayan Cicibas, transferin bittiğini söyledi.

''3 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK''

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, transferin ayrıntılarına değinerek, " Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak.'' ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Adem Yeşilyurt, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.