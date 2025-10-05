Fenerbahçe ve Samsunspor, Beraberlikle Ayrıldı

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk 20 dakika oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi, rakibi kontrol ediyorduk. Stadyumu, atmosferi, taraftarları her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı ve Samsunspor'un yakalamış olduğu ilk gol pozisyonu sonrasında takım dağıldı. Ondan sonra ilk yarıda 15 top kaybı yaptık ki bu yapmış olduğumuz top kayıpları bizim kendi kendimize yapmış olduğumuz top kayıplarıydı. Belirttiğim gibi Samsunspor'un yakalamış olduğu o pozisyondan sonra takım dağıldı ve arka arkaya toplar kaybettik, kaybettik ve kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz ve şiddetimiz yoktu. Dolayısıyla bugünkü maçtan bir puandan mutlu olmamız gerekiyor" dedi.

'BUGÜN GOL ATABİLECEĞİMİZ HİSSİYATINA SAHİP DEĞİLDİM'

Maçta gol atabileceklerini düşünmediğini belirten Tedesco, "Karşılaşmada çok fazla orta yapma ve şut çekme imkanımız oldu. Ancak orta yapmak için 10 saniye beklersen rakibin bunu engeller. Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz. Aslında üçüncü bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. 0-0 oynarken kötü oynarsınız ama iyi orta ve duran toplar maçı değiştirebilir. Ama dürüst olmak gerekirse bugün de yöntemler yoktu. Bugün gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Duran toplardan da olsa herhangi bir şekilde gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü aslında 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir. Ama belirtmiş olduğum gibi gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim" diye konuştu.

'EĞER BUGÜN KAYBETMİŞ OLSAYDIM, SAMSUN'U TEBRİK EDECEKTİM'

Samsunspor'un golü ve penaltısının VAR kararlarıyla iptal edilmesine değinen Tedesco, "Dürüst olmak gerekirse bu durumda hiçbir şey görmedim. İlk pozisyonda arkamı dönmüş arkadaşlarımla konuşuyordum. Televizyonu görmedim, fotoğrafları, klipleri görmedim. Ama genel olarak bence hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Temposu iyiydi, oyunun akmasına izin verdi ve oyunu durdurduğu zamanlar doğru karardı. Eğer bugün kaybetmiş olsaydım, Samsun'u tebrik edecektim. Çünkü hak etmişlerdi. Ama bugün bir puan aldık, şu anda kaybetmedik. Almış olduğumuz iki zorlu galibiyet sonrası, bugün almış olduğumuz sonucu kabul etmek benim için zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi iki tane üst üste zor galibiyet almıştık. ve modumuz iyiydi, iyi bir akıştaydık, özgüvenimiz iyiydi. Ama bugün maçın ilk 20 dakikasından sonra bunu kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maçın galibiyetini hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi.

THOMAS REIS: 1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ

Bir puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bugün çok iyi bir performans gösteren bir takım halindeydik. Zor bir haftayı geride bıraktık. Bir haftada 2 deplasman oynadık. Biri Gaziantep diğeri de Legia Varşova. Maçta ilk 15 dakika belki yorgunduk belki de rakibe saygı duyduk. Daha sonra agresif oynamaya başladık. Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı. 3 puan alabilirdik ama 1 puan aldık. Bir puan için mutluyuz" ifadelerinde bulundu.

'ATTIĞIMIZ GOLDE OFSAYT OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM'

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ofsayt olmadığını belirten Reis, "Takımımı gayet iyi biliyorum. Futbolcularıma her zaman oynadıkları maçlarda çok iyi mantalite göstermeleri gerektiğini söylerim. Attığımız golde ofsayt olmadığı düşüncesindeyim. Fenerbahçe teknik direktörünün bizimle ilgili söylediği sözler bizim için güzel. Üçüncü bölgedeki tercihlerimizi biraz daha akıllıca yapsaydık 3 puanı alan taraf biz olacaktık. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarda fazlasıyla çalışacağız. Milli aradan sonra en iyi şekilde döneceğiz. Milli aradan sonra sakatlıktan takıma dönecek olan arkadaşlarımız var" dedi.

'İLK POZİSYON GOL, İKİNCİSİ PENALTI DEĞİLDİ'

Hakem kararları hakkında konuşan Reis, "İkinci pozisyonunda penaltı bence değildi. Hakemin kararı doğru. İlk pozisyona açıkçası şaşırdım. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Belki kuralları bilmediğinden ötürü olabilir. Bence ofsayt değildi. Hakemlerle ilgili çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Geçen hafta da hakem hataları çok vardı. Ndiaye'nin yapmadığı faulden kart gördü ve oyundan atıldı. Bu akşam ise ilk pozisyon goldü, ikincisi ise ele çarpmadı ve penaltı değildi" şeklinde konuştu.