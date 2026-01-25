Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarıda Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Göztepe'den Janderson goller attı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Musaba'nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Nene'nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis'ten de sekerek oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Arda Okan'ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson'un sağından filelere gönderdi. 1-1
27. dakikada Musaba'nın sol taraftan ortasında Nene'nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.
36. dakikada Guendouzi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıgitti.
45+5. dakikada Olaitan'ın sağ taraftan ortasında Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Antony Musaba, Anderson Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Guilherme Luiz, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Rhaldney, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, İbrahim Sabra, Juan, Jeferson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yiğit Efe (Fenerbahçe), Allan Santos (Göztepe) - İSTANBUL