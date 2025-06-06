Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta

Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılacak olan Leroy Sane'yi transfer etmek için yarışıyor. Sane için Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak yıllık 12 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe ise bu teklife yanıt vererek kendi teklifini arttırdı. Suudi Arabistan'da oynamak istemeyen ve Tottenham'ın teklifini reddeden Sane'nin Süper Lig'e gelme ihtimali yüksek görülüyor.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'le sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Leroy Sane'yi radarına aldı.

YARIŞA GİRDİLER

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray "Şampiyonlar Ligi" kozunu kullanarak Sane'ye yıllık 12 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise bu teklife kayıtsız kalmayarak kendi teklifini arttırdı. Alman basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan'da oynamak istemeyen ve Tottenham'ın teklifini reddeden 29 yaşındaki yıldız oyuncunun Süper Lig'e gelme ihtimali yüksek.

18 GOLE KATKI SAĞLADI

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 25 kez ilk 11'de sahada yerini alırken takımına 13 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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