Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe tur atlarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'nde yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

1925 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinden 12 km uzaklıktaki Pire Limanı'nda kurulan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kişi kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor.

Yunanistan'ın en başarılı futbol kulübü Olympiakos, ülkesinde son 26 sezonda 22 kez şampiyon oldu. Olympiakos'ın toplam şampiyonluk sayısı ise 47.

Kırmızı Beyazlılar Yunanistan Ligi'nde 2019–20, 2020–21 ve 2021–22 sezonlarında da ipi göğüsledikten sonra geçen sezon şampiyonluğu AEK'ya kaptırmıştı.

Olympiakos ayrıca 28 kez Yunanistan Kupası'nı, 4 kez Yunanistan Süper Kupası'nı kazandı.

Pire ekibi tam 18 kez aynı sezonda Yunanistan Ligi'ni ve Yunanistan Kupası'nı kazanmayı başardı.

Olympiakos'un Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı ise 1998–99 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması.

1992-1993 sezonunda da o zamanki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan Olympiakos, 1963'te de Balkan Kupası'nı kazanmıştı.

2010'dan bu yana Olympiakos'un sahibi; Pire Belediye Meclisi Üyesi, armatör ve iş insanı Evangelos Marinakis. Eski Yunanistan Süper Ligi Başkanı ve Yunanistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Marinakis, 2017 yılında da İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Nottingham Forest'ı satın almıştı.

Carvalhal gitti, Mendilibar geldi

Olympiakos, geçmişte Beşiktaş'ı da çalıştıran Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal'ın görevine geçen ay son vermiş ve bu göreve İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ı getirmişti.

Transfermarkt sitesine göre Olympiakos takımının toplam piyasa değeri 110 milyon 750 bin euro (Fenerbahçe'nin piyasa değeri 201 milyon 450 bin euro). En pahalı fuıtbolcusu ise 13 milyon euroluk piyasa değeriyle Portekizli sağ kanat oyuncusu Daniel Podence.

Takımın öne çıkan diğer isimler ise Portekizli defans oyuncusu David Carmo ve İspanyol forvet Fran Navarro ile orta saha oyuncuları Portekizli Andre Horta ve Yunan Konstantinos Fortounis.

Bir dönem Atakaş Hatayspor'da forma giyen Ayoub El Kaabi ve yine bir dönem ligde Bitexen Giresunspor forması giyen Chiquinho da, Olympiakos'un futbolcuları arasında.

Olympiakos halen Yunanistan Ligi'nde 26 maçta 57 puanla, 60 puanlı PAOK ve 59 puanlı AEK'in gerisinde ve Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un 1 opan önünde 3. sırada bulunuyor.

Olympiakos 2 ay önce Yunanistan Kupası'nın son 16 turunda, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'a 0-0 sona eren karşılaşmanın sonunda penaltılarla 7-6 yenilerek elenmişti.

Olympiakos bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nu 6 maçta 7 puanla West Ham United ve Freiburg'un gerisinde 3. sırada tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'ne kalan Olympiakos son 32 turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını iki maçta da 1-0 yenerek tur atladı.

Olympiakos son 16 turunda ise ilk karşılaşmada sahasında 4-1 yenildiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını rövanş maçında uzatmada 6-1 yenerek elemeyi başardı.