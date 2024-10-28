Fenerbahçe U19, Kayserispor'u 1-0 Mağlup Etti
U19 Elit A Ligi 10. haftasında Fenerbahçe U19, Kayserispor ile oynadığı maçı 1-0'lık skorla kazandı. Golü 75. dakikada Yiğit Emir Ekiz attı.
U19 Elit A Ligi 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan zorlu 90 dakika sonunda kazanan 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.
Stat: Kadir Has Tesisleri
Hakemler: Recep Güneş, Yasin Emre Ceylan, Mert Han Uruk
Kayserispor U19: Yağız Efe Dere, Batuhan Özgan, Korkmazcan Dernek (Enes Melih Gökçek dk. 86), Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Talha Özyürek, Burak Efe Arslan, Burak Erkan (Mahmuthan Polat dk. 82), Berat İşkol (Necip Özer dk. 74), Arda Kaya (Umut Türk dk. 82), Arda Hasan Öğretir
Fenerbahçe U19: Ömer Bircan Camcı, Metehan Kurt, Bora Yağız Aydın, Muharrem Çizgili, Ümitcan Okan (Mustafa Sezai Gülmez dk. 46), Fırat Başkaya, Yiğit Emir İkiz, Şükür Toğrak (Berkay İşcan dk. 69), Muhammet Zeki Dursun, Kaan Akyazı (Haydar Karataş dk. 82), Kerem Kayaarası (Görkem İbrahim Demirel dk. 59)
Gol: Yiğit Emir Ekiz (dk. 75) (Fenerbahçe U19)
Sarı kartlar: Talha Özyürek, Mustafa Tarık Obut, Korkmazcan Dernek, Berat İşkol (Kayserispor U19), Metehan Kurt, Muhammet Zeki Dursun (Fenerbahçe U19) - KAYSERİ