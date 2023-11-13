Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Oosterwolde'nin Rodrigues tarafından boğazından tutularak yere serilmesine yorumcuların değerlendirmeleriyle tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, "Sokak kavgası mı futbol maçı mı?" başlıklı açıklamasında, Rodrigues'e kırmızı kart çıkması gerektiğini söylerken, "VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe, Türkiye'nin konuştuğu pozisyonla ilgili sessizliğini bozdu: Sokak kavgası mı futbol maçı mı?

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada Rodrigues'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde'yi boğazından tutup yere düşürmesi sonrası hakem Halil Umut Meler'den kart görmemesi büyük tepki çekti. Fenerbahçe pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada birçok yorumcunun görüşüne yer verdi.

"GARİP BİR HAKEM KARARINA MARUZ KALDIK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues'in, oyuncumuz Oosterwolde'ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?

"VAR'IN HİÇBİR ADIM ATMAMASINI NASIL KARŞILAMALIYIZ"

Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?

YORUMCULARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır? Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir? Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, "GÖRMEYENLERİN" bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

Bülent Yıldırım: Belhanda ve Oosterwolde arasında yaşananlardan sonra her iki oyuncunun da sarı kart görmesi doğru. Buraya kadar futbol içerisinde yaşanabilir. Sonrasında Rodrigues gelip Oosterwolde'nin boğazına çöküyor. Ndiaye gelip dizini koyuyor. Artık bu futbol değil, bu kavga. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Oosterwolde nefes alamadı. Adamı alıp yere çaldılar. Rodrigues %100 kırmızı kart görmeliydi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle maç yönetirseniz sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız.

Belhanda ve Oosterwolde arasında yaşananlardan sonra her iki oyuncunun da sarı kart görmesi doğru. Buraya kadar futbol içerisinde yaşanabilir. Sonrasında Rodrigues gelip Oosterwolde'nin boğazına çöküyor. Ndiaye gelip dizini koyuyor. Artık bu futbol değil, bu kavga. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Oosterwolde nefes alamadı. Adamı alıp yere çaldılar. Rodrigues %100 kırmızı kart görmeliydi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle maç yönetirseniz sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Bahattin Duran: Sokak kavgasına çevirdiler. Rodrigues'in eli Oosterwolde'nin gırtlağında. Rodrigues ve Ndiaye'nin kartsız geçmesini anlayamıyorum. Hakem heyetinin bu iki oyuncuya kart göstermemesini kabul edemiyorum. Bizim elimizde bu görüntüler varsa, VAR'ın elinde de vardır. Rodrigues'in hareketi için kırmızı kart nedeniyle müdahale edilmesi gerekiyordu. Kırmızı kartsız geçmesine inanamıyorum.

Sokak kavgasına çevirdiler. Rodrigues'in eli Oosterwolde'nin gırtlağında. Rodrigues ve Ndiaye'nin kartsız geçmesini anlayamıyorum. Hakem heyetinin bu iki oyuncuya kart göstermemesini kabul edemiyorum. Bizim elimizde bu görüntüler varsa, VAR'ın elinde de vardır. Rodrigues'in hareketi için kırmızı kart nedeniyle müdahale edilmesi gerekiyordu. Kırmızı kartsız geçmesine inanamıyorum. Deniz Çoban: Hangi hakem bu yaşananları futbol içerisinde görebiliyor. İki kişi bir oyuncuyu yaka paça yere indiriyor. Kulübeden adam atarak şirin gözükmeye çalıştı hakem, ben böyle anladım. Burada kırmızı kart çıkmamasına gözlerime inanamadım. Ben kendimi sorguladım bugün VAR atamalarını görünce. Dün gece biz bir tane doğru söylememişiz demek ki. Dün akşam kimi kusurlu gördüysek bugün hepsi maça atanmış. Türk futbolunun utanç gecesi bence bu görüntü.

Hangi hakem bu yaşananları futbol içerisinde görebiliyor. İki kişi bir oyuncuyu yaka paça yere indiriyor. Kulübeden adam atarak şirin gözükmeye çalıştı hakem, ben böyle anladım. Burada kırmızı kart çıkmamasına gözlerime inanamadım. Ben kendimi sorguladım bugün VAR atamalarını görünce. Dün gece biz bir tane doğru söylememişiz demek ki. Dün akşam kimi kusurlu gördüysek bugün hepsi maça atanmış. Türk futbolunun utanç gecesi bence bu görüntü. Bünyamin Gezer: Ortalığı karıştıran kim, Rodrigues bu olayı çıkarıyor, boğazına sarılıyor, tutuyor ve rakibin güvenliğini tehdit altına alarak künde atıyor. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Sakinleşmiş iki oyuncu kart görürken bu olaylara sebep veren Rodrigues, adamı yere indiriyor, Allah korusun beyin sarsıntısı geçirebilir. Rakip sporcunun sağlığını tehlikeye sokuyorsun. Rodrigues bu pozisyonda kırmızı kart görmeliydi. VAR devreye girmeliydi. Hakemin bu pozisyonu izlemesi gerekirdi.

Ortalığı karıştıran kim, Rodrigues bu olayı çıkarıyor, boğazına sarılıyor, tutuyor ve rakibin güvenliğini tehdit altına alarak künde atıyor. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Sakinleşmiş iki oyuncu kart görürken bu olaylara sebep veren Rodrigues, adamı yere indiriyor, Allah korusun beyin sarsıntısı geçirebilir. Rakip sporcunun sağlığını tehlikeye sokuyorsun. Rodrigues bu pozisyonda kırmızı kart görmeliydi. VAR devreye girmeliydi. Hakemin bu pozisyonu izlemesi gerekirdi. Fırat Aydınus: Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart.

Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart. Deniz Ateş Bitnel: Oosterwolde, Belhanda tartışmasında iki oyuncunun sarı kart görmesi doğru fakat Oosterwolde'nin boğazına sarılarak yere düşüren Rodrigues kırmızı kart görmeliydi.

Oosterwolde, Belhanda tartışmasında iki oyuncunun sarı kart görmesi doğru fakat Oosterwolde'nin boğazına sarılarak yere düşüren Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Erman Toroğlu: Halil Umut Meler'in kıyağını da unutmayın, pansuman yaptı, VAR'dan da demek ki baktılar.

Halil Umut Meler'in kıyağını da unutmayın, pansuman yaptı, VAR'dan da demek ki baktılar. Ahmet Çakar: Oosterwolde'nin pozisyonunu 6 göz görüyor. Sokakta bir adamın boynundan tutup yere atarsan dünyanın her yerinde 6 aydan başlar.

Oosterwolde'nin pozisyonunu 6 göz görüyor. Sokakta bir adamın boynundan tutup yere atarsan dünyanın her yerinde 6 aydan başlar. Tahir Kum: Adana Demirspor'un maçı 8 kişi tamamlaması gerekiyordu. Rodrigues'in, Belhanda'nın ve Balotelli'nin pozisyonlarına kırmızı kart değildir diyen var mı?

Adana Demirspor'un maçı 8 kişi tamamlaması gerekiyordu. Rodrigues'in, Belhanda'nın ve Balotelli'nin pozisyonlarına kırmızı kart değildir diyen var mı? Sinan Engin: Bu hakem grubundan nefret ettim ben. İki tane baba kırmızı kart var. Belhanda'nın pozisyonu bomba gibi kırmızı kart. Galatasaray, Hatay'da yenildi maçı 0-0 halledelim havasındaydı. Çocuğu yere atıyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Rodrigues'in pozisyonu net kırmızı kart.

Bu hakem grubundan nefret ettim ben. İki tane baba kırmızı kart var. Belhanda'nın pozisyonu bomba gibi kırmızı kart. Galatasaray, Hatay'da yenildi maçı 0-0 halledelim havasındaydı. Çocuğu yere atıyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Rodrigues'in pozisyonu net kırmızı kart. Rıdvan Dilmen: VAR hakemi Suat Arslanboğa net hatalı! Kevin Rodrigues'in atılması gerekiyordu.

VAR hakemi Suat Arslanboğa net hatalı! Kevin Rodrigues'in atılması gerekiyordu. Batuhan Karadeniz: Fenerbahçeli oyuncuyu (Oosterwolde) Rodrigues gırtlağından tuttu, kündeleme hareketiyle yere yatırdı. Sokakta olsa bir sonraki hareket yumruk. Yine bir şey yok.

Fenerbahçeli oyuncuyu (Oosterwolde) Rodrigues gırtlağından tuttu, kündeleme hareketiyle yere yatırdı. Sokakta olsa bir sonraki hareket yumruk. Yine bir şey yok. Ender Bilgin: Oosterwolde'ye yapılan hareket resmen künde. Burada Rodrigues sarı kart alabilirmiş.

Oosterwolde'ye yapılan hareket resmen künde. Burada Rodrigues sarı kart alabilirmiş. Halil Özer: Jayden'nın pozisyonunu bugün FIFA'da gösterseniz Halil Umut Meler'in kokartını sökerek alırlar. Resmen linç girişimi. Ve gariptir ki sarı kart bile yok. Ne orta hakem, ne VAR, ne yan hakem, ne 4. hakem. Hepsinin gözü önünde oluyor. Bir tanesinden tık yok. Hepsine sanki mil çekilmiş. TFF bu olayın var kayıtlarını mutlaka açıklaması lazım. Hakemler hangi kafayla bu olayı görmediler. Çünkü bu penaltı ya da normal bir faul anı değil. O pozisyonlarda yorum dersin çıkarsın. Ama bu yoruma kapalı. Açıkça grekoromen. Ya Judo ya da Jime. Hani daha Belhanda ve Balotelli'ye gelmedim bile. Bu yeter de artar bile. Yine de hakem yatsın kalksın olay dışı kalan ve olayı yatıştırmaya çalışan futbolculara dua etsin.

Jayden'nın pozisyonunu bugün FIFA'da gösterseniz Halil Umut Meler'in kokartını sökerek alırlar. Resmen linç girişimi. Ve gariptir ki sarı kart bile yok. Ne orta hakem, ne VAR, ne yan hakem, ne 4. hakem. Hepsinin gözü önünde oluyor. Bir tanesinden tık yok. Hepsine sanki mil çekilmiş. TFF bu olayın var kayıtlarını mutlaka açıklaması lazım. Hakemler hangi kafayla bu olayı görmediler. Çünkü bu penaltı ya da normal bir faul anı değil. O pozisyonlarda yorum dersin çıkarsın. Ama bu yoruma kapalı. Açıkça grekoromen. Ya Judo ya da Jime. Hani daha Belhanda ve Balotelli'ye gelmedim bile. Bu yeter de artar bile. Yine de hakem yatsın kalksın olay dışı kalan ve olayı yatıştırmaya çalışan futbolculara dua etsin. İlker Yağcıoğlu: Kırmızı kart.

Kırmızı kart. Tugay Kerimoğlu: Kırmızı kart.

Kırmızı kart. Mehmet Özdilek: Kırmızı kart.

Kırmızı kart. Şenol Ustaömer: Oosterwolde ile Belhanda'nın birbirlerine yaptıkları hareket o kadar sert değil. Ama Rodrigues'in yaptığı hareket inanılır gibi değil, bir futbolcu bunu neden yapar anlamakta zorluk çekiyorum. Halil Umut Meler'in ikisine de sarı kart göstermesi gerekiyordu. Ben bu iki oyuncuya kulüp olarak ceza veririm, Adana Demirspor'un başkanı bu iki oyuncuya ceza verir. Hoca olsam da bunun hesabını sorarım.

Oosterwolde ile Belhanda'nın birbirlerine yaptıkları hareket o kadar sert değil. Ama Rodrigues'in yaptığı hareket inanılır gibi değil, bir futbolcu bunu neden yapar anlamakta zorluk çekiyorum. Halil Umut Meler'in ikisine de sarı kart göstermesi gerekiyordu. Ben bu iki oyuncuya kulüp olarak ceza veririm, Adana Demirspor'un başkanı bu iki oyuncuya ceza verir. Hoca olsam da bunun hesabını sorarım. Reha Kapsal: Maçta bir oyuncu atılacaksa Rodrigues'in atılması gerekirdi.

İşte o pozisyon: