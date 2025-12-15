Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile başlayan Fenerbahçe, Mert Müldür ve tekrar Talisca ile farkı üçe çıkardı.

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Duran

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme, Jin-Ho, Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Bjorio, Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 28 (Penaltıdan) ve Dk. 37 Talisca, Dk. 30 Mert Müldür ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 8 Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 34 Fred, Dk. 42 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.

37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi.

45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı.

45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

